Triuggio, dipendente positiva al Covid-19: chiuso punto vendita ItalCoop

Un supermercato chiuso a Triuggio a causa del Coronavirus. Nel pomeriggio di sabato ha chiuso momentaneamente i battenti l'ItalCop di via Don Meroni 1 nel comune brianzolo. Successivamente è stata confermata la presenza di un contagio tra il personale del punto vendita.

A darne notizia e a informare i cittadini, insospettiti per l'improvvisa chiusura, è stato lo stesso comune di Triuggio che ha pubblicato una nota. "E' stato confermato il caso di positività al Covid-19 di una risorsa umana del supermercato ItalCoop di Via Don Meroni, 1 a Triuggio, chiuso, nel pomeriggio di sabato 21 marzo. Nel pomeriggio di oggi (domenica, Ndr) la direzione della Cooperativa ha disposto la sanificazione di tutti gli ambienti. Rimaniamo in attesa di comunicazioni, relative all'applicazione dei protocolli previsti in questo caso da ATS Brianza".

"Sarà nostra cura informare tempestivamente la popolazione, nelle prossime ore, in merito alla riapertura dell'esercizio commerciale" ha infomato l'amministrazione comunale" si legge ancora nel comunicato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.