A Monza riparte il cinema: dal 15 giugno al via le proiezioni all'aperto al Serrone

A Monza da lunedì 15 giugno riparte il cinema all'aperto al Serrone della Villa Reale. Anteo - la società che gestisce l'arena estiva alla Villa Reale con il grande schermo, ha annunciato l'avvio delle proiezioni. Insieme a Monza Anteo rimette in moto la programmazione anche a Milano: il 15 giugno si accenderanno gli schermi di AriAnteo Chiostro dell’Incoronata e il 16 giugno di AriAnteo Palazzo Reale. La novità di questa edizione riguarda inoltre la nuova location di AriAnteo Triennale, grazie alla collaborazione con Triennale Milano, al via dal 17 giugno e la collaborazione con Zelig Media Company, grazie alla quale AriAnteo potrà diventare anche cabaret: a partire dalla seconda settimana di programmazione (22-28 giugno) - una volta a settimana per ciascuna arena - ci sarà uno spettacolo con un artista di Zelig prima della visione del film in programma.

"Riaprire - ripartire - significa per noi innanzitutto mantenere un forte radicamento nella realtà e nei temi che la contemporaneità ci sottopone, come monito imprescindibile. Il diritto alla salute, ma in senso lato tutti i diritti che in un concetto di condivisione diventano patrimonio comune, che danno significato a ogni singola esistenza nell’esperienza di qualificarci e innalzarci come esseri umani. Ci commuove e ci emoziona cogliere questa sfida per rafforzare il legame con la nostra comunità di spettatori, ci gratifica professionalmente sapere che la potenza del cinema può svolgere questa funzione di sentirci - insieme, tutti quanti insieme - parte di un tutto, partecipi di un destino universale" hanno spiegato da Anteo presentando il piano di ripartenza del cinema a Monza, Milano e Treviglio.

Le regole e le misure di sicurezza

In ottemperanza alle norme anti Covid-19, Anteo ha ritenuto utile adottare alcune norme per la sicurezza di tutti gli spettatori. Tutti gli operatori utilizzeranno dispositivi di protezione individuale (mascherina), in ogni arena saranno presenti soluzioni disinfettanti prima dell’ingresso in sala di ogni spettatore e tutte le sale saranno completamente igienizzate e sanificate. I posti in sala saranno organizzati in base alle normative e ad ogni spettatore sarà misurata la temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 37,5°.

Agli spettatori viene richiesto di presentarsi con mascherina per proteggere naso e bocca, lavarsi le mani o utilizzare il gel disinfettante posto all’ingresso e ridurre il più possibile il pagamento in contanti. È quindi preferibile acquistare i biglietti online sul sito www.spaziocinema.info.