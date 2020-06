Da tre mesi ricoverato per coronavirus, infermieri portano torta per il compleanno

Tre lunghi mesi di ricovero, senza riabbracciare parenti e familiari. A combattere da solo contro il virus. Dallo scorso 19 marzo un paziente di quasi ottant'anni è in cura presso l'ospedale di Vimercate a causa del contagio da Covid. Giovedì 19 giugno a fargli una sorpresa per il suo compleanno sono stati gli infermieri.

Un festone colorato, una bibita e perfino la torta. E la foto ricordo con i suoi "angeli" custodi che in questi oltre novanta giorni si sono presi cura di lui. Più di uno i motivi per festeggiare: il compleanno e la prossima dimissione dalla struttura.

Così l'èquipe infermieristica dell'area sub acuti dell'Ospedale di Vimercate ha voluto festeggiare, con tanto di torta, il compleanno di un quasi ottantenne colpito dal virus. L'uomo era arrivato in ospedale il 19 marzo scorso: trattato per tanti giorni in area Covid acuti e poi , dalla fine di maggio circa, in sub acuti. Ora è in via di dimissione e destinato ad un periodo di riabilitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi i pazienti Covid ricoverati a Vimercate sono solo 20, di cui una buona metà presso il settore sub acuti.