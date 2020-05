Concorezzo, chiusi parchetti e nuove regole per la "prevenzione" in città

Aree verdi e spazi giochi chiusi. Accessi limitati nelle aree cani cittadine e divieto di utilizzo per le piscine anche negli spazi condominiali. Il comune di Concorezzo sceglie la linea della prevenzione e introduce nuovi divieti in città.

E' stata infatti firmata dal sindaco Mauro Capitanio una nuova ordinanza in vigore fino al prossimo 2 giugno "per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica".

Ecco le principali novità: la chiusura al pubblico del Parco di Villa Zoia, del Parco Scaccabarozzi, delle aree verdi di via Dott. E. Zincone/via Monza, via Adda, via Aldo Moro e di tutte le aree gioco del territorio comunale, il contingentamento dell’accesso alle aree cani comunali, nella misura di due persone presenti contemporaneamente nel rispetto della distanza di sicurezza dalle altre persone, per un tempo non superiore a 20 minuti al fine di garantire la rotazione dell’utenza e il divieto di accesso e di utilizzo di piscine in spazi condominiali comuni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo deciso di proseguire con una linea precauzionale nei confronti delle riaperture per poter tutelare il più possibile la cittadinanza in questa delicata fase- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Per questo motivo abbiamo valutato più sicuro mantenere chiusi i parchi cittadini. Come già detto le riaperture all’interno del nostro comune saranno graduali così da garantire il più possibile le misure di sicurezza in materia di contagio. Chiediamo ancora una volta la collaborazione di tutta la cittadinanza per poter uscire da questa pandemia che, ricordiamolo, non è ancora finita”.