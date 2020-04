Coronavirus, a Monza e Brianza 2.462 casi di Covid-19: 100 in più in un giorno

I numeri continuano a crescere ma con un ritmo più lento. In tutta la Lombardia è salito a quota 43.202 il dato delle persone contagiate da coronavirus, con un incremento di +1.047 in un giorno. Per l'area di Monza e Brianza invece in 24 ore si sono registrati 100 nuovi casi positivi, per un totale di 2.462 persone contagiate da Covid-19.

"I dati sono la conferma di una speranza" ha spiegato l'assessore al Welfare Giulo Gallera durante la conferenza stampa nel tardo pomeriggio di martedì. "Diminuisce infatti il numero dei positivi e degli accessi alle terapie intensive".

"Ad oggi infatti - ha aggiunto - sono 603 le persone dimesse dalle terapie intensive e si e' passati dai 132 accessi del 24 marzo, ai 122 del 25/3, ai 109 del 26/3, ai 90 del 27/3, agli 85 del 28/3, ai 75 del 29/3, agli 81 di ieri. Non dobbiamo abbassare la guardia e continuare la battaglia che ogni giorno sta dando qualche risultato positivo".

È ancora alto, invece, il dato dei decessi: oggi il coronavirus ha ucciso 381 persone (il totale è arrivato a 7199) mentre le persone guarite sono 10.885: 381 in più rispetto a ieri.

Coronavirus, i casi provincia per provincia

La provincia più colpita dal coronavirus è quella di Milano in cui si registrano 8911 casi. Seguono Bergamo (8.803), Brescia (8.367), Cremona (3.869), Monza e Brianza (2.462), Pavia (2.133), Lodi (2.116), Mantova (1.688), Lecco (1.470), Como (1.101), Varese (893), Sondrio (470).

Anche in Brianza al via le visite a domicilio

USCA: Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Da martedì il servizio è operativo anche sul territorio di Monza e Brianza: le squadre speciali previste da Regione Lombardia si occuperanno di visitare a domicilio pazienti positivi al coronavirus o con sintomi riconducibili al quadro clinico del Covid-19. In Brianza saranno operativi 36 medici e 3 figure professionali di supporto.

Passeggiata genitore-figlio, Gallera: "Restare a casa"

"Non e' questo il momento di abbassare la guardia". Questo il commento dell'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera alla Circolare diffusa dal Ministero dell'Interno nella giornata di martedì relativa a un chiarimento riguardo alla possibilità di uscire di casa con i bambini per fare due passi da intendersi come attività motoria, non ludica o ricreativa e nemmeno jogging, vicino alla propria abitazione. "Rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora" ha detto Gallera. "Il provvedimento ministeriale - aggiunge l'assessore - potrebbe essere inteso come un segnale di allentamento delle misure di contenimento assunte finora. Misure rigide, importanti, che hanno pero' consentito di contenere la curva dei contagi del coronavirus". "La luce in fondo al tunnel - conclude Gallera - rischia di allontanarsi o di spegnersi del tutto nel momento in cui vengono trasmessi messaggi ambigui: l'indicazione utile per tutti deve essere quella di rimanere a casa, ancora per qualche settimana. Solo cosi' riusciremo a sconfiggere questo nemico subdolo e invisibile".

