Coronavirus, oltre tremila i casi in Brianza: dalla Regione mascherine gratis

Sono oltre tremila i contagi da Covid-19 a Monza e Brianza con 111 nuovi positivi accertati nelle ultime ventiquattro ore. Questo l'ultimo bollettino ufficiale diffuso da Regione Lombardia nel tardo pomeriggio di domenica. Prosegue senza sosta la lotta al coronavirus che in tutto il territorio lombardo conta ormai oltre 50mila contagiati (50.445) e quasi 9mila vittime.

Contagi e morti in Lombardia

I "dati sono confortanti, anche se ci sono alcuni elementi che ci fanno tenere alta la guardia, soprattutto in alcuni territori" ha detto l'assessore Gallera domenica pomeriggio presentando gli ultimi numeri sull'emergenza snaitaria in corso. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati processati 8.107 tamponi. I nuovi positivi sono 1.337, per un totale di 50.455, in lieve diminuzione rispetto al giorno precedente, quando l'aumento era stato di 1.445.

I ricoverati sono 12.009, soltanto 7 in più, mentre cresce di 100 unità - il totale è di 14.798 - il numero dei positivi che non vanno in ospedale e restano in isolamento domiciliare. "Questo è perché stiamo facendo più tamponi - ha detto Gallera -, si individuano più positivi ma sono coloro che hanno piccoli sintomi".

I morti arrivano invece a quota 8.905, con 249 vittime nelle ultime 24 ore: "È la pagina più drammatica di questa ondata - ha ammesso l'assessore -. Il dato è diminuito un po', è un elemento che teniamo lì e lo monitoriamo". I dimessi crescono di 184 rispetto al giorno precedente e le presenze in terapia intensiva calano di 7 unità, dopo la riduzione di 55 del giorno precedente.

Coronavirus, contagi a Monza e nelle province

"Numeri tendenzialmente positivi anche nelle città", ha spiegato Gallera. A Monza e provincia infatti, i positivi arrivano a 3.046, con un aumento di 111 in 24 ore, dato che è lievemente diminuito rispetto a sabato, giornata in cui l'incremento era stato di 141 unità.

Questi i numeri delle altre città: Bergamo 9.712, Brescia 9.340, Cremona 4.233, Milano 11.230, Pavia 2.619, Lodi 2.255, Mantova 2.044, Lecco 1.678, Como 1.384, Varese 1.191, Sondrio 591.

Mascherine gratis distribuite anche a Monza e Brianza

A Monza e Brianza sono arrivate 250mila mascherine che verranno distribuite gratuitamente ai cittadini fragili o bisognosi che ne sono sprovvisti. Ad annunciarlo è stata Regione Lombardia che ha detto di aver messo a disposizione tre milioni e trecentomila protezioni. Una prima fornitura a cui ne faranno seguito altre in base all'arrivo del materiale come ha illustrato domenica pomeriggio l'assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni.

Lo stesso Foroni ha spiegato che 300mila saranno date nelle farmacie della Lombardia, mentre le altre sono state consegnate ai comuni, che le metteranno a disposizione dei residenti nei negozi di vicinato, nelle edicole, nelle banche, negli uffici postali e nelle stesse farmacie. A Monza e Brianza sono state destinate 250mila mascherine: i punti di distribuzione saranno approntati anche fuori da supermercati, tabaccherie, edicole, posta e banca.

"Mascherine: non distribuite da oggi": la parola dei sindaci

Dopo l'annuncio della fornitura gratuita da destinare ai cittadini di 250mila mascherine voluta da Regione Lombardia, diversi sindaci della Brianza, commentando i dati della giornata e la notizia hanno voluto specificare che i dispositivi, con tutta probabilità, in Brianza non potranno già essere disponibili per la distribuzione da lunedì 6 aprile. L'invito è dunque - come in tutti i casi - a non uscire di casa se non in caso di necessità e non affollare farmacie e negozi per cercare le mascherine che non sono un gadget e non devono essere accaparrate se si è già in possesso dello strumento o se si è in grado di procurarselo in maniera alternativa: la fornitura è destinata a persone fragili o in difficoltà.

"La distribuzione avverrà con criteri ancora da stabilire. Pertanto allo stato attuale non abbiamo alcuna indicazione su quando verranno effettivamente recapitate, nè in che numero siano destinate al nostro territorio nè in quali modalità dovranno essere ripartite negli esercizi commerciali previsti" hanno spiegato dal comune di Triuggio nella serata di domenica.

"Non correte a cercarle domani perché non sono ancora arrivate; Non sappiamo ancora quante ne arriveranno per Bernareggio e i criteri per distribuirle agli esercizi commerciali (le farmacie dovrebbero riceverle direttamente), Quando le farmacie o le altre attività saranno rifornite lo comunicheremo ufficialmente" ha sintetizzato con un intervento sui social il sindaco di Bernareggio Andrea Esposito.

Federfarma: "Mascherine non prima di fine settimana"

Anche le trecentomila mascherine che, grazie a un accordo sottoscritto da Regione Lombardia con Federfarma, verranno consegnate nelle farmacie di tutto il territorio regionale non sono ancora pronte per essere distribuite gratuitamente ai cittadini. A specificarlo è una nota diffusa da Federfarma e condivisa da alcuni amministratori locali per spiegare la situazione ai concittadini e invitarli a non affollare le farmacie alla ricerca dei dispositivi.

"In relazione alle voci diffuse oggi dell'imminente distribuzione di mascherine nelle farmacie, si precisa che le stesse saranno disponibili in farmacia non prima di fine settimana prossima. Regione Lombardia comunicherà a breve i criteri che permetteranno la distribuzione ai cittadini" si legge nella nota della Federazione degli Ordini della Lombardia, Conferservizi e Federfarma Lombardia datata domenica 5 aprile.

Obbligo della mascherina e multa da 400 euro

Per non vanificare i sacrifici fatti finora, sabato pomeriggio dallo stesso Pirellone hanno emanato una nuova ordinanza che è in vigore da domenica 5 fino a lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta.

Sono stati confermati divieti e restrizioni già al momento in atto in tutta la regione: "Chiusura degli alberghi, con le eccezioni già in vigore, degli studi professionali, dei mercati e tutte le attività non essenziali". A questi si aggiunge una novità: l'obbligo per chiunque esca di casa - solo per motivi di "comprovata necessità" - "di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe". Per chi non rispetta l'indicazione c'è una multa di 400 euro.