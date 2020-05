Coronavirus, il contagio e i decessi continuano a rallentare ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Domenica 10 maggio continua a frenare il contagio da Covid-19 rendendo meno grave l'emergenza coronavirus in Lombardia, dove i nuovi contagi sono + 282 (per un totale di 81.507 casi positivi), meno rispetto ai +502 di sabato. In calo anche i decessi, +62 (sabato erano stati +85 e venerdì +94). Dall'inizio dell'epidemia a morire per il virus sono state 14.986 persone.

A salire invece, purtroppo, sono i ricoveri in terapia intensiva, +18 (sabato erano -70 e venerdì -80). Mentre sono meno i ricoveri in altri reparti, -107. In totale il numero di tamponi effettuati sale a 485.134, con un incremento di 7.369 nelle ultime 24 ore.

La situazione provincia per provincia

A Milano, la provincia più colpita dall'emergenza, in totale i positivi al Covid sono 21.376, +104 rispetto a sabato, di cui 9.019 in città, +54. Seguono Brescia con 13.550 (+44), Bergamo 11.741 (+24), Cremona 6.248 (+6), Monza e Brianza con 5.055 (+9), Pavia 4.777 (+35), Como 3.496 (+16), Mantova 3.251 (+1), Lodi 3.271 (+7), Varese 3.182 (+18), Lecco 2.486 (+4) e Sondrio 1.287 (+7).





