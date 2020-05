Coronavirus, ancora in calo i ricoverati e le terapie intensive

Un'altra giornata di lotta al coronavirus in Lombardia, dove i positivi al Covid -19 sono +533 a fronte di 13.058 tamponi effettuati. Ancora in calo il numero di ricoverati che a livello regionale sono -99 e le persone in terapia intensiva, -18. E in aumento, per fortuna, i dimessi, +320. A comunicarlo la Regione.

In totale i lombardi positivi al virus salgono a 77.002 (su 403.702 tamponi). Il numero di decessi registrati tra venerdì e sabato è + 47, a questi, si legge in una nota della Regione nel computo totale "ne vanno aggiunti 282 relativi all'aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile".

La situazione nelle province lombarde

Resta Milano la provincia più colpita dall'epidemia, con 19.950 casi (+249 nella città metropolitana) di cui 8.450 (+115) a Milano città. Seguono Brescia con 12.999 (+70), Bergamo 11.394 (+34), Cremona 6.088 (+20), Monza e Brianza 4.745 (+16), Pavia 4.456 (+40), Como 3.293 (+22), Mantova 3.194 (+9), Lodi 3.017 (+23), Varese 2.715 (+10), Lecco 2.290 (+13) e Sondrio 1.181.