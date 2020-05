Coronavirus, 316 nuovi contagi in Lombardia: sono 8 i casi a Monza e Brianza

Due tamponi con esito positivo ogni cento processati. Scende ancora il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi: il dato - che giovedì 21 maggio si è attestato al 2,1% è il più basso dal 1° di aprile ad oggi. Intanto sono 316 i nuovi casi positivi emersi nell'ultima giornata per un totale di persone attualmente positive in Lombardia pari a 26.715 con un incremento di 44 unità rispetto a mercoledì.

Continuano a scendere i dati relativi ai ricoveri in terapia intensiva - cinque in meno - e nei reparti con 162 persone in meno negli ospedali lombardi. Ancora alto invece il numero dei decessi con 75 vittime del virus nell'ultima giornata per un totale di 15.737 morti dall'inizio dell'epidemia.

Nella provincia di Monza e Brianza il numero dei nuovi positivi accertati nelle ultime ventiquattro ore è di 8 nuovi casi.