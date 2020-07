Coronavirus, meno di 100 nuovi positivi in Lombardia: 2 nuovi casi a Monza e Brianza

Meno di cento nuovi contagi giovedì 2 luglio in Lombardia. Sono stati 98 i nuovi casi di positività al covid-19 accertati a fronte di 9.440 tamponi. A Monza e Brianza invece, secondo quanto riportato nel bollettino diffuso da Regione Lombardia, sono due i nuovi casi di contagio.

"Continua il decremento del numero dei ricoverati (-36) e aumenta quello dei guariti (+188). Da segnalare inoltre che, relativamente ai 98 casi positivi, 30 fanno riferimento a test sierologici e 36 sono debolmente positivi. Per quanto riguarda i decessi, che purtroppo oggi sono 21, va sempre sottolineato che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati" ha spiegato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati relativi a giovedi' 2 luglio.

I dati di giovedì 2 luglio