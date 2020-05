Bollettino di sabato 9 maggio: 31 nuovi casi di contagio a Monza e Brianza

Sabato 9 maggio, nuovo giorno, nuovo bollettino della Regione Lombardia con i dati sull'emergenza coronavirus che ha sconvolto le abitudini di tutti. Complessivamente sono 81.225 le persone positive al Covid-19 in Regione Lombardia con un incremento di 502 rispetto a venerdì (anche se la curva dei contagi continua ad abbassarsi, venerdì erano 609 i nuovi casi). Aumenta anche il numero dei decessi: 85 nuovi morti per un totale 14.924.

A Monza e Brianza l'incremento giornaliero è stato di 31 nuovi positivi per un totale di 5046.

I dati sui tamponi e i ricoverati

Diminuiti di 70 unità i ricoverati in terapia intensiva, che passano a 330. Cala di 167 unità il numero di quei pazienti ricoverati in terapia non intenstiva (5.535). Nelle ultime 24 ore sono stati 11.478 i tamponi effettuati, per un totale di 477.765. La Lombardia fa comunque ancora una volta registrare quasi il 50% dei nuovi casi totali di coronavirus in Italia rispetto a venerdì. Oggi sono 502 su 1.083 complessivi nel Paese.