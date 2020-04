Coronavirus, a Monza e Brianza 43 contagi in più: la Lombardia pianifica la ripresa

"Questa mattina al tavolo del Patto per lo Sviluppo abbiamo incontrato categorie produttive, sindacati e università per discutere in merito alla riapertura che dovrà avvenire rispettando quelle famose quattro D di cui abbiamo tanto parlato. Sarà un nuovo modo di affrontare la quotidianità e bisognerà prepararsi con un certo anticipo" ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana venerdì sera in conferenza stampa facendo un punto sull'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Covid-19 e introducendo il lavoro di consultazioni per la pianificazione della ripartenza che - come da richiesta della Lombardia - dovrebbe coincidere con la data del 4 maggio.

Una ripresa "graduale e progressiva"

"La riapertura è subordinata al fatto che gli esperti e gli epidemiologici ci diano il via libera: non ci assumiamo questa responsabilità se non c'è certezza che si possa riprendere vita normale" ha specificato il presidente Fontana. La ripresa delle attività sarà dunque "graduale e progressiva" nel rispetto di quattro principi individuati come regole delle quattro D: Distanziamento, Dispositivi di protezione, Digitalizzazione (smart working), Diagnostica. A cui se ne aggiunge una quinta: Diritti: Diritto alla Sicurezza, al Lavoro, alla Mobilità e allo Studio. "Questi i principi su cui organizzeremo la ripresa dell'attività se gli esperti ci daranno il via libera" ha specificato Fontana.

"I numeri sono sicuramente anche oggi un po' migliori" ha concluso Fontana aprendo una parentesi dedicata ai nuovi nati nonostante il virus. "Dall'inizio di questa epidemia negli ospedali di Milano sono nati 1.541 bambini e alcuni da mamme positive al Covid che sono tutte guarite e stanno tutte bene: questo è il segno della ripresa della vita".

I numeri in Lombardia

In Lombardia il numero dei contagi da Covid-19 è salito a 64.135, con un incremento di 1.041 casi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di oltre diecimila tamponi processati nella giornata di giovedì 16 aprile. Scendono i ricoveri in Terapia Intensiva, meno 61, mentre alto resta il numero dei decessi con 243 nuove vittime in una sola giornata per un totale di 11.608 lombardi uccisi dal coronavirus. Sono 10.627, con un decremento di 729, le persone ricoverate.

Il contagio a Monza e Brianza

Nella provincia di Monza e Brianza il numero di casi di contagio è salito a 3.975. Nell'ultima giornata i nuovi pazienti positivi al Covid accertati sono stati 43, un dato lievemente inferiore rispetto a quello di giovedì che riportava 54 nuovi contagi. Milano invece resta la provincia con il maggior numero di contagi: 15.277, con 325 nuovi positivi in più nell'ultima giornata di cui 166 nel solo capoluogo lombardo dove il numero dei casi è salito a 6.326.

