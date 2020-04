Monza, la città "deserta" vista dal drone a Pasqua: controlli e multe

Il drone che sorvola la città quasi deserta nella domenica di Pasqua durante l'emergenza coronavirus. I controlli - annunciati a più riprese nei giorni scorsi - ci sono stati e in ausilio al personale della polizia locale di Monza è arrivato anche il drone.

Nella giornata di domenica l'occhio elettronico si è alzato in volo sopra la Villa Reale con una panoramica sul Parco e sui giardini della Reggia, da via Giotto, via Cavallotti, lungo la ciclabile del Villoresi e dall'area della Boscherona. I controlli sono ancora in corso ma dal comando di via Marsala tracciano un primo bilancio dell'attività che riporta numeri confortanti: i monzesi sono rimasti a casa e hanno seguito le disposizioni per il contenimento dell'emergenza.

Il personale ha accertato tre violazioni per spostamenti non motivati: due persone sono state fermate in bicicletta mentre si spostanvano senza validi motivi mentre una terza persona è stata multata per consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico alla luce del regolamento di polizia urbana.