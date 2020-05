Coronavirus, altri due nuovi contagi a Monza: controlli e responsabilità per la movida

Due nuovi contagi nell’ultima giornata a Monza e un nuovo weekend di Fase 2 e movida alle porte. Prudenza, senso di responsabilità e controlli: questa la “ricetta” per salvaguardare le attività economiche che hanno appena alzato di nuovo la saracinesca e la tutela della salute pubblica perché - ha ricordato lo stesso sindaco Allevi - “l’emergenza sanitaria non è alle nostre spalle”.

Giovedì pomeriggio in comune si è svolto un incontro tra il primo cittadino e i gestori dei locali del centro e di via Bergamo. “Monza sta ripartendo. Abbiamo riaperto il Parco, l’attività culturale è ripresa e anche molti commercianti hanno potuto finalmente rialzare la saracinesca. Dobbiamo tenere ancora alta l’attenzione e lavorare insieme per evitare di dover fare un passo indietro e tornare alla Fase 1. Sarebbe un disastro”.

Movida, assembramenti e controlli

“Io non intendo per ora porre “paletti“ all’attività dei nostri locali come hanno fatto alcuni miei colleghi, ha spiegato il Sindaco. Non siamo uno Stato di polizia. Sono consapevole che le attività commerciali escono da un lungo periodo di stop forzato e, quindi, hanno bisogno come non mai di lavorare. Però dobbiamo anche essere tutti consapevoli che c’è il rischio di una ripresa dell’epidemia di Covid. Per questo dobbiamo mettere in campo una serie di azioni per evitare questo pericolo”.

La “ricetta” del sindaco prevede controlli a cura della polizia locale, per garantire una maggiore presenza nelle vie del centro, dove è più alta la concentrazione soprattutto di giovani. E l’impegno da parte dei gestori e degli esercenti a garantire il rispetto delle norme di distanziamento evitando di superare la capienza massima dei loro locali. “Solo su un punto ho detto loro che sarò intransigente, quello della vendita di alcol ai minorenni. Se ci diamo tutti una mano il ritorno alla normalità sarà più rapido”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spazi esterni per i locali

Allevi ha anche ricordato la delibera con cui l’Amministrazione Comunale ha autorizzato in via straordinaria l’occupazione di suolo pubblico fino al massimo del 100% della SLP dell’attività per la posa di tavolini e strutture di carattere temporaneo destinati alla somministrazione, rendendo più rapide le procedure. “Ad oggi – ha dichiarato il Sindaco – sono già arrivate una settantina di domande e una dozzina di queste stanno ricevendo l’autorizzazione. È una risposta straordinaria a una situazione straordinaria. Dobbiamo tutelare il sistema commerciale di Monza perché è la spina dorsale della nostra città. Da qui vogliamo ripartire, ognuno con il proprio ruolo e i propri compiti. Come in una grande famiglia”.