Si ritrovano in piazza a Monza, una denuncia e sette multe per "assembramento"

Come se fosse una giornata qualunque in un pomeriggio di piena primavera: qualcuno seduto, qualcun altro in piedi, vicini, in piazza. Nella giornata di lunedì a Monza, in via Artigianelli i carabinieri hanno effettuato un controllo con l'ausilio del personale della squadra III Reggimento Carabinieri Lombardia per verificare il rispetto dell'applicazione delle misure imposte dai decreti per il contenimento dell'epidemia Covid-19.

Nel pomeriggio i militari hanno sorpreso sette persone all'interno dei giardinetti e sono scattate diverse multe e una denuncia. Un cittadino trentenne di origine nigeriana è stato denunciato per violazione della normativa relativa all'immigrazione in quanto irregolare sul territorio. Per le altre persone presenti invece è arrivata una sanzione perchè riunendosi avevano dato luogo a un "assembramento", comportamento vietato dai decreti governativi.

I controlli - hanno annunciato dal comando provinciale di Monza - proseguiranno anche nei prossimi giorni in città.