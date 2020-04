Pasqua di controlli a Monza, droni in volo sulla città e pattuglie delle forze dell'ordine

Posti di blocco lungo l'autostrada A4 e per le strade di Monza e della Brianza. Durante il weekend di Pasqua per verificare l'osservanza dei divieti e delle limitazioni relative agli spostamenti imposte dall'epidemia di Covid-19 saranno intensificate le attività di controllo da parte delle forze dell'ordine.

Dalla Questura hanno annunciato che le pattuglie presidieranno l'arteria autostradale dell'A4 e saranno istituiti posti di blocco che coinvolgeranno anche la viabilità ordinaria in collaborazione con tutte le forze dell'ordine del territorio. A Monza sorvoleranno la città anche i droni della polizia locale.

Polizia locale, controlli coi droni in città

Per presidiare al meglio il territorio di Monza durante il lungo weekend di Pasqua i droni si alzeranno in volo sul cielo del capoluogo brianzolo. L’Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare i piccoli aeromobili per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale dopo il via libera della prefettura.

I droni in volo consentiranno di verificare dall’alto eventuali assembramenti vietati, lavoro sicuramente più complesso con le pattuglie a terra. I piccoli velivoli saranno in grado di trasmettere, in tempo reale, le immagini alla postazione mobile della Polizia Locale. In questo modo gli agenti potranno intervenire nella zona in cui si verificano violazioni alle regole del lockdown.

