Coronavirus, 216 nuovi positivi e 6 casi in Brianza: l'aggiornamento di giovedì 27 maggio

Sei nuovi casi positivi a Monza e Brianza sono stati registrati tra martedì e mercoledì dopo la giornata "zero" contagi di martedì. In tutta la Lombardia - come comunicato dal Pirellone con l'ultimo bollettino ufficiale - i casi di contagio sono stati 216 a cui si devono però aggiungere 168 tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati dall'ATS di Bergamo negli ultimi sette giorni, per un totale di + 384 nuovi contagi.

I tamponi effettuati invece sono stati 12.503 mentre il numero dei lombardi attualmente positivi è sceso di 440 unità, per un totale di 24.037. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è pari a 87.801. Quasi 800 i guariti/dimessi nelle ultime ventiquattro ore: +766. In calo invece i ricoveri nelle terapie intensive con 8 pazienti in meno ma in aumento, con quattro persone in più, quelli nei reparti Covid delle strutture Lombarde.

Ancora alto purtroppo il numero dei decessi con 58 nuove vittime, per un totale di 15.954 morti causate dal virus.