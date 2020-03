Aviva assicurazioni mette a disposizione un mezzo della flotta aziendale alla croce rossa

Un mezzo della propria flotta aziendale a completa disposizione della Croce Rosa di Monza. È quello che ha fatto la compagnia di assicurazioni inglese "Aviva Assicurazioni". L’azienda ha deciso inoltre di aiutare anche la città di Milano ad affrontare l’emergenza e ha donato oltre 100mila euro al Comune, aderendo così al Fondo di Mutuo Soccorso istituito dal Sindaco Giuseppe Sala.

“In Aviva siamo da sempre molto legati alla città di Milano e siamo orgogliosi di impegnarci oggi, per garantire un domani migliore a chi dovrà affrontare le maggiori difficoltà causate dall’emergenza che stiamo vivendo – ha commentato Ignacio Izquierdo, Chief Executive Officer di Aviva in Italia –. Come realtà che opera in Italia a livello finanziario da quasi un secolo, siamo convinti che l’economia reale sia il vero motore del Paese e di una città dinamica come il capoluogo lombardo. Il nostro supporto è rivolto sia alle fasce più deboli della popolazione che ai tanti professionisti e titolari di piccole e medie imprese milanesi affinché non siano costretti a lasciare le loro attività, preziose non solo per le loro famiglie, ma anche per tutto il tessuto socio-economico circostante. In questo momento il nostro pensiero e il nostro impegno vanno in questa direzione, con la speranza di poter aiutare Milano a superare questo momento difficile e costruire una storia ancor più vincente di quella di oggi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per dimostrare l’importanza del lavoro di squadra, accrescere la partecipazione di tutti e promuovere l’importanza di comportamenti socialmente responsabili, Aviva Italia ha inoltre promosso una raccolta fondi tra i propri dipendenti permettendo loro di sostenere l’iniziativa attraverso la donazione di giorni di festività.