Coronavirus, a Monza e in Brianza 133 nuovi contagi: gli aggiornamenti

Oltre 32mila casi positivi, 32.346 per la precisione co,n un incremento di 1.643 rispetto a martedì. Questo il dato relativo all'avanzata del contagio da Covid-19 in Lombardia. A Monza e Brianza 133 casi in più, per un totale di 1.587 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Questi - in sintesi - i numeri diffusi mercoledì nel tardo pomeriggio dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

"Il quadro dei contagi e' costante, abbiamo fatto uno scalino in giu' e ci siamo attestati su una linea bassa" ha spiegato Gallera. "La voce della trincea - ha aggiunto - ci dice che la pressione sui Pronto soccorso si e' ridotta. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi e abbiamo un motivo in piu' per restare a casa. Aggrappandoci a questi risultati e continuiamo su questa strada".

Coronavirus, i dati in Lombardia

Sono 32.346 le persone positive al virus in Lombardia, con un incremento di 1.643 unità e trecento contagi in meno rispetto a martedì sull'intera regione. Quesi trecento invece i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore, 296 per la precisione, per un totale di 4.474 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In isolamento domiciliare, a casa, e dimesse dalle strutture sanitarie ad oggi risultano 16.610 persone di cui 7.281 con almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e 9.323 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in ospedale. Sono 1.236 (+42) le persone ricoverate in Terapia Intensiva e 10.026 gli ospedalizzati. I tamponi effettuati in Lombardia hanno superato il numero di 81mila.

Covid-19, i numeri a Monza e Brianza

Sono 133 i nuovi casi di coronavirus registrati nella giornata di mercoledì a Monza e in Brianza. I dati sono stati comunicati dall'assessore Gallera nel tardo pomeriggio durante la consueta conferenza stampa. In totale le persone positive al Covid-19 sul territorio provinciale sono 1.587.

Contagi provincia per provincia

A Milano si registrano 6.074 (+373) casi di cui 2.438 a Milano città con un incremento di 141 unità rispetto a martedì. A Bergamo il numero dei contagi ha superato le 7mila unità (7.072, +344 rispetto a ieri), a Brescia le persone positive al virus sono 6.597 (+299), 706 (+71) a Como, a Cremona i contagi sono saliti a quota 3.156 (+95), 1.076 (+61) a Lecco, 1.884 (+24) a Lodi. A Mantova i contagi sono 1.176 (+83), 1.578 (+79) a Pavia, 284 (+31) Sondrio e 468 (+18) a Varese.