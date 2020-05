Coronavirus, altri 42 contagi in Brianza: 462 nuovi positivi in Lombardia e 54 morti

Sono 462 i nuovi casi positivi registrati tra lunedì e martedì in Lombardia. Un numero che supera ampiamente il dato del 18 maggio quando erano emersi 175 nuovi casi a fronte di un numero molto più basso di tamponi processati. Oggi i test effettuati sono stati 14.918.

A renderlo noto è stata Regione Lombardia nel tardo pomeriggio di martedì, con la pubblicazione del bollettino quotidiano relativo all'evolversi dell'emergenza sanitaria. Sono 36.082 i lombardi guariti dal Covid-19, con un incremento di 167 persone nelle ultime ventiquattro ore. Continuano a diminuire i posti occupati nelle terapie intensive delle strutture ospedaliere lombarde, con otto persone in meno nei reparti specializzati e 56 pazienti Covid in meno ospedalizzati nell'ultima giornata per un totale di 4.426 ricoveri attuali.

Ancora alto, sebbene meno delle settimane trascorse, il numero delle vittime: 54 i decessi nell'ultima giornata, 15.597 dall'inizio dell'epidemia.

I contagi a Monza e Brianza

Il numero di nuovi casi positivi per la provincia di Monza e Brianza è di 42 unità. Nell'ultima giornata il bilancio dei contagi sul territorio brianzolo è salito dunque a 5.338 persone. Lunedì il dato era stato relativamente basso con solo 9 nuovi contagi.