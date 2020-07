Coronavirus, 111 casi in Lombardia: 2 i nuovi positivi a Monza e Brianza

Quasi seimila tamponi processati e 111 nuovi positivi nella giornata di lunedì 6 luglio, con un lieve incremento rispetto ai dati di domenica che si assestavano sotto il centinaio. Di questi, rende noto il bollettino di Regione Lombardia, 76 sono risultati a seguito di test sierologici mentre 23 pazienti Covid sono 'debolmente positivi'. A Monza e Brianza i nuovi casi registrati sono stati due.

Continua a salire il numero delle persone guarite/dimesse dalle strutture ospedaliere (+61) mentre resta invariato il numero dei ricoverati nelle terapie intensive che sono attualmente 36. Lieve incremento invece dei ricoveri nei reparti Covid ordinari, con tre persone in più che nelle ultime ventiquattro ore hanno manifestato necessità di assistenza ospedaliera. Attualemente sono 233 i ricoveri per coronavirus negli ospedali lombardi a cui si aggiungono i 36 letti in terapia intensiva. Tre le vittime uccise dal virus nell'ultima giornata per un totale complessivo di 16.700.