Coronavirus, tre nuovi casi a Monza: in città nuova distribuzione di Buoni Spesa

Ottantuno nuovi casi di contagio a Monza e Brianza di cui tre soltanto nel capoluogolo brianzolo. Questi i dati aggiornati relativi all'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 in città.

Il numero dei positivi in provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria sfiora adesso le 5mila unità: secondo quanto emerge dall'ultimo bollettino reso noto dalla Regione Lombardia nel pomeriggio di giovedì 7 maggio i casi di contagio a MB sono ora 4.974.

I nuovi contagi individuati in Lombardia sono stati invece 689, più 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati solo il 7 maggio. Sono stati 15.488 i tamponi tamponi, 80.089 invece il numero complessivo dei contagi in regione. Il dato dei pazienti ricoverati negli ospedali è sceso di 231 unità: 480 nelle terapie intensive (numero stabile rispetto a mercoledì) e 5.848 nei reparti. Il numero dei decessi, comunque, rimane elevato: in un giorno il virus ha ucciso altre 134 persone in tutta la regione.

Nuova distribuzione Buoni Spesa

C’è tempo fino a venerdì 8 maggio alle ore 12.00 per presentare al comune la domanda per ottenere i “buoni spesa”. I requisiti di accesso rimangono confermati: un importo della dichiarazione dei redditi 2019 non superiore a 30 mila euro riferita all’intero nucleo familiare e la perdita del lavoro o il ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 30 settembre 2019 – 22 aprile 2020. Gli uffici provvederanno ad evadere tutte le domande accoglibili, che ad oggi sono già arrivate a 1726. Al termine dell’operazione il Comune provvederà ad una nuova distribuzione agli stessi nuclei familiari individuati finora, che potranno beneficiare così, una seconda volta, degli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Alimentare.

I buoni spesa saranno distribuiti a domicilio per limitare le uscite della popolazione. Il valore dei buoni è confermato: una tantum di 100 euro fissi più 50 euro per ciascun componente il nucleo familiare oltre il primo, fino ad un massimo complessivo di 300 euro. I ticket possono essere spesi presso gli esercizi commerciali della città che hanno aderito all’iniziativa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (sono esclusi alcolici e superalcolici).