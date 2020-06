Coronavirus, 24 nuovi casi in un giorno a Monza e Brianza: 31 morti in Lombardia

Ventiquattro nuovi casi di contagio nell'ultima giornata a Monza e Brianza. Con il totale dei contagi accertati in provincia che sale a 5.627.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 12 giugno Regione Lombardia ha reso noto il bollettino ufficiale quotidiano. Sono 272 i nuovi casi positivi accertati tra giovedì e venerdì. Una sessantina dei quali relativi a tamponi effettuati dopo l'esito dle test sierologico e in alcune case di riposo, come specificato dall'assessore al Welfare Giulio Gallera. Sono stati 14.837 i tamponi effettuati con un rapporto pari all'1,8%.

In una giornata è diminuito di oltre trecento persone il numero dei cittadini attualmente positivi in Lombardia che risultano 17.024.

"Fra i casi positivi di oggi - ha specificato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - 42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune RSA. Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positivita' per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori. In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo e' anche al tampone. Per gli operatori, la positivita' e' confermata nell'1% dei casi".

Sono state oltre cinquecento le persone guarite o dimesse dalle strutture sanitarie mentre è rimasto invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che risultano 97. Sono 131 invece i ricoveri in meno registrati rispetto a giovedì 11 giugno per un totale di 2.357. Leggermente più alto rispetto ai giorni passati anche il dato relativo ai decessi con 31 vittime nell'ultima giornata per un totale di 16.405 persone.