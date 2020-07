Coronavirus, tre province senza nuovi casi: a Monza e Brianza +7 positivi

Tre province senza nuovi casi positivi e 77 casi in Lombardia nell'ultima giornata. A Monza e Brianza invece +7 nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore. Regione Lombardia ha reso noto nel tardo pomeriggio il bollettino relativo all'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus relativo a domenica 12 luglio.

Tre le province lombarde che oggi non hanno registrato nessun incremento di nuovi casi: Lodi, Pavia e Sondrio. Dei 77 nuovi casi odierni (a fronte di oltre 9mila tamponi) 15 sono risultati positivi a seguito di test sierologici e 16 soggetti sono 'debolmente positivi'. Nella giornata di domenica si sono registrati 2 nuovi ricoveri in terapia intensiva, con 31 persone ancora nei reparti ad alta specializzazione e 160 pazienti covid ancora negli ospedali, 13 in meno rispetto a sabato. Sono stati 8 invece i decessi nelle ultime ventiquattro ore, con 16.748 persone uccise dal virus dall'inizio della pandemia solo in Lombardia.