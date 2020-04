Desio riapre i suoi mercati: orari e norme

Con un’ordinanza in vigore fino al 18 maggio, il comune di Desio comunica la riapertura dal 4 maggio dei propri mercati settimanali del lunedì e del martedì. La vendita sarà consentita solo ai banchi di generi alimentari, che dovranno operare a partire dalle ore 7.30 fino e non oltre le 12:45.

Il sindaco della cittadina brianzola, Roberto Corti, si è espresso così: "È un segnale importante verso la ripresa. Ricordo però che dovrà avvenire nel pieno rispetto di quelle norme di sicurezza alle quali ci stiamo ormai abituando e che sono indispensabili per coniugare la necessità di ricominciare gradualmente le attività alla tutela della salute pubblica”.

Le zone destinate allo svolgimento dei mercati saranno recintate, e avranno due singoli accessi dotati di segnaletica, uno in entrata e uno in uscita, gestiti dagli agenti della Polizia Locale e dai volontari della Protezione Civile, i quali garantiranno che non venga superato il numero massimo di clienti consentito. Le persone presenti nell’area, infatti, non devono essere più del doppio dei banchi (esclusi i commercianti).

Per quanto riguarda la riapertura dei banchi alimentari, l’Assessore al commercio Jenny Arienti dice: “Avverrà seguendo le indicazioni fornite dalla Regione e le norme ministeriali in merito alle misure di sicurezza sanitaria: transennamento delle aree, distanziamento dei banchi di almeno tre metri, accessi dei clienti contingentati e controllati. Come già accade per questa tipologia merceologica, guanti e mascherine dovranno essere utilizzati sia dagli operatori economici, sia dai clienti. Questi dovranno inoltre mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro”.

Dove si troveranno le aree mercato

- MERCATO DESIO SUD – LUNEDI

Area di parcheggio posto tra le vie Prati/Carcano/Dal Verme/Grandi - orario 7.30/13.00

- MERCATO DESIO NORD – LUNEDI

Area di parcheggio di via Santa Caterina (piazza Giovanni XXIII) - orario 7.30/13.00

- MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI "CAMPAGNA AMICA"

Area di parcheggio via Giuseppe Di Vittorio - orario 7.30/13.00