Coronavirus, a Monza 135 vittime: ecco come sarà la Fase 2 dal 4 maggio in città

A Monza nella Fase 2 non riaprirà il Parco e nemmeno i giardini e le aree gioco per i più piccoli. Sì invece ai mercati alimentari nei quartieri e porte aperte nei cimiteri per la celebrazione dei funerali, con una presenza massima di 15 persone con guanti e mascherina, come previsto anche dal nuovo Dpcm.

Parco di Monza e aree gioco chiuse

Il Parco di Monza non riaprirà lunedì 4 maggio, data di inizio in tutta Italia della cosiddetta Fase 2. E ancora non è stata stabilita una data per consentire l’accesso al polmone verde brianzolo e nemmeno le modalità della sua riapertura. C’è qualche ipotesi: accessi autorizzati a step, solo in alcune aree e varchi presidiati dalle forze dell’ordine ma prima di pianificare come riaprire il parco bisognerà aspettare di vedere come evolverà la curva dei contagi in città e in Brianza.

A Monza anche le altre aree verdi della città per ora resteranno chiuse, così come le aree giochi, queste ultime come disposto dal Governo. “È stata una decisione molto sofferta, spiega il Sindaco Dario Allevi. So bene che tanti monzesi stavano facendo il conto alla rovescia da settimane per uscire all'aria aperta e tornare a godersi il Parco. I rischi, però, sono ancora troppo elevati”.

“L’emergenza, anche nel nostro territorio non è finita: sono ormai un migliaio i positivi e i decessi sono arrivati a 132, con un drammatico aumento del 35% negli ultimi sei giorni. Tutte le decisioni che abbiamo preso finora e che prenderemo sono motivate dalla tutela della salute dei monzesi che, in questo momento, è la nostra priorità. Ecco perché non posso rischiare che migliaia di persone affollino il nostro polmone verde: quasi settecento ettari di prati, boschi e giardini che in nessuno modo potremmo controllare adeguatamente per evitare assembramenti. Quando le condizioni sanitarie lo consentiranno riapriremo, non un minuto prima” aggiunge il Sindaco.

“Nei giorni in cui la Lombardia veniva dichiarata zona rossa – spiega Dario Allevi – io scelsi di chiudere il parco. Una decisione difficile, fui molto contestato. Eppure quella scelta, mi dicono gli esperti, ha salvato la vita a tante persone e limitato i contagi. Ecco perché non posso non andare avanti su questa strada”.

Sì ai mercati e ai funerali

A Monza da lunedì 4 maggio ritornano i mercati. Solo banchi alimentari, postazioni distanziate e controlli. “Non è semplice far ripartire un’attività come quella dei mercati, proprio per il tema del distanziamento sociale, spiega il Sindaco. Però abbiamo deciso di provarci perché i mercati sono un punto di riferimento nei quartieri, soprattutto per i più anziani”.

Cancelli aperti anche al Cimitero Urbano e in quello di San Fruttuoso. Alle celebrazioni dei funerali potranno partecipare un massimo di 15 persone che dovranno indossare mascherina e guanti.

“Una corsa contro il tempo per affrontare la ripartenza” Così il Sindaco definisce la sfida per pianificare la «Fase 2» in città. “Il DPCM ha il freno a mano tirato perché l’emergenza non è ancora finita. La diffusione del coronavirus, grazie al lockdown, sta rallentando, ma non possiamo permetterci che riparta. Per questo il 4 maggio non sarà un “liberi tutti”. Ai miei cittadini dico: prudenza, prudenza e ancora prudenza”

Contagi e morti a Monza

I casi accertati di contagio da Covid-19 a Monza sono ormai 963 e nell'ultima giornata si sono registrati 12 nuovi cittadini positivi al virus. A Monza e Brianza sono stati invece complessivamente 30 i nuovi casi di contagio emersi giovedì 30 aprile. Mercoledì erano stati 37, martedì 121.

Sono 137 le persone uccise dal coronavirus in città - secondo i dati ufficiali - dall'inizio dell'epidemia. Un numero che nell'ultima settimana - come dichiarato dal sindaco Dario Allevi - è cresciuto notevolmente con un 35% in più di decessi registrato negli ultimi sette giorni. Quasi un migliaio invece i positivi nel capoluogo brianzolo: 963 persone.