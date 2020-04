La Croce Rossa di Villasanta dona 100 mascherine e 200 occhiali di protezione all'ospedale San Gerardo

Mille mascherine e duecento occhiali protettivi donati ai medici e agli infermieri dell’ospedale San Gerardo di Monza. A meno di un mese dall'avvio della Campagna di raccolta fondi attiva su retedeldono.it, Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta raccoglie i primi risultati concreti. Ricevuta una richiesta d’aiuto da parte di personale del presidio sanitario monzese, il comitato ha donato 1000 maschere KN95. Grazie ad una donazione di Essilor Italia s.p.a., ha potuto inoltre consegnare 200 occhiali di protezione.

“Stiamo affrontando ed attraversando una situazione diametralmente opposta a quanto è l'ordinario – afferma il presidente del Comitato di Villasanta Andrea Brunelli - e lo stiamo facendo benissimo. Vedo attorno a me tanti Volontari che stanno dando l'anima per il prossimo, nonostante giustificatissime paure e dubbi. Sento vicino a me una squadra di lavoro formidabile, attenta, propositiva.”

Dall’inizio dell’epidemia il coinvolgimento del Comitato è a pieno regime: 180 volontari attivi sono stati da pochi giorni affiancati da più di 40 volontari temporanei che stanno supportando alcuni progetti specifici. Allestita una Sala Operativa Locale, che lavora quotidianamente per coordinare le attività e per garantire la salute e la massima sicurezza dei propri operatori, ed incrementato il servizio di emergenza-urgenza. Attivato il servizio di Pronto Spesa (per accedere al servizio è attivo il numero 039.303295 Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 09.00 alle 10.30), di Pronto Farmaco (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00, chiamando il numero 02.3883.350) e di Thermoscan presso la stazione ferroviaria di Monza, che monitora la temperatura corporea dei passeggeri in arrivo ed in partenza dalla città.

Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta è da sempre autofinanziata e vive grazie al lavoro costante dei propri Volontari. La situazione odierna richiede tuttavia uno sforzo anche economico straordinario: per questo motivo il Comitato ha attivato una campagna di Fundraising e vuole ringraziare tutti i donatori che finora hanno permesso di continuare ad operare in sicurezza.