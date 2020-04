I supermercati di Monza al fianco del comune per combattere l’emergenza: cibo e donazioni

Oltre cinquecento confezioni di disinfettanti e alcol, più di duemila pacchi di guanti per volontari e personale impegnato in prima linea contro il virus e ancora pasta, latte, zucchero, sale, legumi, acqua e biscotti da destinare alle famiglie in difficoltà.

Al fianco del comune di Monza è scesa in campo anche la Grande Distribuzione con dimostrazioni di solidarietà e donazioni che sono arrivate da numerosi supermercati cittadini.

Diversi marchi della Gdo da Esselunga a Iperal, comprese Coop, Lidl ed Eurospin nelle scorse settimane hanno volontariamente donato generi di prima necessità per affrontare l’emergenza.

Le donazioni

I supermercati hanno fornito 500 confezioni di disinfettante tra alcool e detergenti e 2400 guanti in lattice da destinare ai volontari e a quanti sono impegnati nei servizi essenziali del Comune. Oltre a ciò una scorta di derrate alimentari di prima necessità tra cui 2000 scatole di pasta, 800 litri di latte, 1140 pacchi di zucchero, 1420 di sale, 1600 scatole di legumi, 150 kg di biscotti, 1600 bottiglie di acqua, 1200 bottiglie di passata di pomodoro. Tali scorte saranno destinate alle 500 famiglie più bisognose della città di Monza, già assistite dalla rete “Pane e Rose”.

“L’attenzione che avete voluto dedicare alla nostra città è stata molto apprezzata – ha scritto il Sindaco nelle lettere di ringraziamento - Ancor di più l’aver accolto l’invito a individuare specifiche corsie preferenziali rivolte ai nostri volontari dedicati ai servizi domiciliari per le fasce più fragili”. Tra le catene che hanno istituito una corsia preferenziale e casse dedicate ai volontari Auchan, Carrefour, Coop, Esselunga, Gigante Rialto Spa, Iper, Lidl, Penny Market e Unes: in questi punti vendita, infatti, è prevista una fast lane per il personale autorizzato dal Comune che fa servizio di spesa domiciliare per gli anziani soli o per le persone con limitata mobilità.

“Il partenariato pubblico-privato si è rivelato anche in questa occasione una formula vincente per rendere concreti e utili i primi aiuti – ha aggiunto l’Assessore Martina Sassoli – La rete costruita in questi anni ci ha permesso di avere da subito un supporto fattivo sin dalle prime ore dell’emergenza Covid. Tutti, hanno voluto far sentire l propria vicinanza all’amministrazione: chi rendendosi volontario, chi donando DPI, chi attivandosi per sostenere le consegne domiciliari ai più anziani e fragili. Questo, ancora una volta, a dimostrazione di come la nostra città sappia fare squadra anche e soprattutto nei momenti più difficili. Siamo certi, che di questa attenzione e disponibilità i cittadini monzesi sono riconoscenti”.