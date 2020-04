Esce nonostante la quarantena, donna fermata a San Fruttuoso

E' uscita di casa nonostante fosse stata sottoposta a un periodo di quarantena ed è stata rintracciata da polizia e carabinieri a San Fruttuoso. L'intervento è avvenuto nella serata di venerdì, a Monza, quando la donna, una cittadina nigeriana ospite di una comunità, si è allontanata dall'appartamento di via Vittorio Veneto dove sarebbe invece dovuta restare in isolamento fino al 24 aprile a seguito della positività al coronavirus riscontrata per la sua compagna di stanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna - che era stata sottoposta a tampone nella giornata di venerdì e ancora era in attesa dell'esito - ha lasciato lo stesso l'appartamento per andare a trovare un parente in via Valosa. Qui, grazie alla segnalazione del custode della cooperativa, è stata rintracciata da carabinieri e polizia. E' stata poi trasportata in ospedale per accertamenti e per un supporto psicologico.