Fase 2 a Desio, da mercoledì riapre il Parco Tittoni: le nuove regole

Anche a Desio con lunedì 4 maggio prende il via la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus con un progressivo allentamento delle misure restrittive dopo il lockdown. Ma, avverte il sindaco Roberto Cori, "non sarà una via libera per tutti". “Sarà un momento molto delicato, in cui ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, rispettando le regole per il contenimento del contagio" ha detto il primo cittadino.

" Per questo sarà fondamentale il supporto dei cittadini. Crediamo nel senso di responsabilità e nel senso civico di tutti, perché per uscire dall’emergenza è fondamentale che ognuno di noi fornisca il proprio sostegno, mettendo in atto comportamenti corretti. Dall’emergenza si esce tutti insieme. Serve uno sforzo collettivo”. Da lunedì 4 maggio, sul territorio comunale di Desio, entrano in vigore i nuovi provvedimenti contenuti nel DPCM del 26 Aprile 2020 e nell’ordinanza Regionale del 30 aprile 2020. Salvo diverse indicazioni, le disposizioni sono da ritenersi in vigore sino a domenica 17 maggio.

“Il mio consiglio è di avere grande prudenza, grande rigore, ma sicuramente occorre avviare da subito una fase di forte collaborazione sociale e una responsabilizzazione individuale e collettiva, perché non si potrà vivere di divieti per sempre – prosegue il Primo Cittadino - Dobbiamo fidarci delle persone, della loro capacità di autocontrollare i propri comportamenti e di rispettare le regole, che sono chiare e semplici: uso della mascherina, distanza di almeno un metro e pulizia delle proprie mani. Io mi fido dei desiani e del loro senso di responsabilità. Anche se nei prossimi mesi dovremo abituarci a convivere con il virus mentre torniamo ad un minimo di normalità, dobbiamo essere consapevoli che arriveranno tempi migliori, grazie alla scienza che troverà un vaccino o una cura efficace”.

Mercati

Riaprono tutti i Mercati del territorio. Lunedì 4 maggio, il "Mercato Nord" e il “Mercato Sud” si terranno regolarmente, con la sola presenza dei banchi alimentari e con ingressi contingentati per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. In particolare, l'area mercatale sarà ristretta e delimitata mediante transenne e nastri per identificare le zone di attesa, d'accesso e di uscita. Martedì 5 maggio sarà poi la volta della ripartenza del mercato della “Coldiretti” nel parcheggio di via di Vittorio, in prossimità della Parrocchia San Giovanni Battista. Anche in questo caso, come previsto dal DPCM, saranno presenti esclusivamente i banchi alimentari.

Aree Verdi

Da lunedì 4 maggio sono frequentabili nuovamente tutte le aree verdi presenti sul territorio comunale. Il parco di Villa Tittoni riaprirà mercoledì 6 maggio. All'interno dei giardini pubblici sarà vietato l'utilizzo delle Aree gioco o l'utilizzo di installazioni per bambini e adulti presenti all'interno delle Aree stesse, il cui accesso sarà pertanto interdetto attraverso l’apposizione di nastro bianco e rosso o attraverso la chiusura dei cancelli delle aree gioco recintate. Il giardino di via F.lli Cervi, data la sua dimensione, sarà aperto, ma non potranno essere utilizzati i giochi presenti. All'interno, dovranno sempre essere evitati assembramenti e mantenute le distanze di sicurezza. Sarà possibile sedersi sulle panchine, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro tra le persone.

Come previsto dal DPCM, all'interno delle aree verdi - così come su tutto il territorio - l'attività sportiva individuale è consentita se effettuata a due metri di distanza e con l'obbligo di mascherina (o copertura alternativa di bocca e naso) non durante, ma prima e dopo l’attività sportiva, in ogni caso, facendo la massima attenzione a non incrociare altre persone.Ogni attività, anche la semplice chiacchierata, deve essere effettuata mantenendo fra le persone almeno un metro di distanza.

Aree cani

Fino a domenica 17 maggio, le Aree Cani appositamente segnalate e presenti sul territorio resteranno chiuse.

Cimiteri

I cimiteri riapriranno mercoledì 6 maggio.

Igiene urbana

La Piattaforma Ecologica rimane aperta con le modalità già in vigore.

Pulizia strade

La pulizia strade continua con le modalità tradizionali e secondo il consueto calendario. La sosta delle auto nei giorni di pulizia è sempre vietata. Si invitano i cittadini a spostare la propria vettura dagli stalli nei giorni di pulizia al fine di assicurare una miglior pulizia del territorio.

Uffici Comunali

Fino a domenica 17 maggio, sono prorogate le limitazioni per l'accesso agli uffici comunali. Il Comune è attivo e la sua operatività è garantita tramite il contatto mail o telefonico. I riferimenti sono tutti disponibili sul sito: www.comune.desio.mb.it. L’accesso al pubblico è previsto solamente nei casi non gestibili telefonicamente o con la modalità online e comunque previo appuntamento telefonico.

Cantieri

Da lunedì 4 maggio, ottemperando alle normative prescritte dal DPCM, riaprono i cantieri pubblici e privati.

Orti urbani

Dal 27 aprile l'accesso agli orti è consentito agli assegnatari, secondo il regolamento definito dal gestore, in accordo con il Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Casette dell'Acqua

Sono tutte in funzione.