Monza, fingono di fare la spesa insieme per vedersi: scatta la maxi multa

Volevano stare insieme. Vedersi. Un desiderio impossibile in tempi di Coronavirus. E per questo per loro è scattata una maxi multa. È successo nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, protagonisti del fatto due cittadini monzesi di 24 e 22 anni.

I due, secondo quanto appreso da MonzaToday, sarebbero entrati in diversi negozi di via Bergamo senza acquistare alcun bene. Quando sono stati fermati dalla Polizia Locale hanno dichiarato e sottoscritto una autocertificazione in cui hanno spiegato che stavano andando a fare la spesa. Entrambi sono stati sanzionati perché privi di motivi plausibili e rientranti nelle deroghe stabilite dai vari dpcm per il contrasto alla diffusione coronavirus.