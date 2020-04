Fugge al posto di blocco a Monza e cerca di investire agente, 29enne inseguito e arrestato

Quando si è trovato davanti un posto di blocco con diverse volanti della polizia di Stato ha provato a scappare e ha cercato di investire un agente. E' successo a Monza nella giornata di venerdì quando un 29enne di origine siciliana con precedenti per droga ha forzato il posto di controllo in viale Elvezia istituito nell'ambito delle attività delle forze dell'ordine anti-Covid in città e non si è fermato nonostante l'alt intimato dagli operatori.

L'uomo ha puntato la sua Alfa Romeo 147 contro un poliziotto in strada ma l'agente ha evitato il mezzo che ha poi proseguito la corsa per qualche metro prima di essere abbandonato a bordo strada. Dall'Alfa sono scesi due uomini che hanno tentato la fuga in due direzioni diverse ma sono stati inseguiti a piedi. Il conducente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e dagli accertamenti è emerso che guidava senza patente perchè revocata, senza assicurazione né revisione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il complice invece è riuscito a scappare via ma è stato riconosciuto dagli agenti che lo hanno denunciato. Durante l'inseguimento e le fasi del fermo un agente è rimasto lievemente contuso ed è finito al Pronto Soccorso.