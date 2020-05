Furto in villetta sequestrata alla mafia, 57enne arrestato mentre fugge col bottino

E’ entrato all’interno di una villetta confiscata alla criminalità organizzata per rubare. Nella notte del 2 maggio un uomo di 57 anni, di Desio, è stato arrestato per tentato furto dai carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai militari mentre stava cercando di allontanarsi dall’abitazione e aveva ancora in mano la refurtiva.

Con ogni probabilità, il 57enne aveva studiato con cura il suo blitz. Sapeva che la villetta era vuota, dopo il sequestro alla criminalità organizzata, e forse sperava di trovare qualche bene di lusso da rubare. Credeva anche di agire indisturbato, ma si è tradito, facendo troppo rumore nel tentativo di forzare il cancello e la porta d’ingresso.

Un vicino di casa si è svegliato, e ha chiamato i carabinieri. Due pattuglie lo hanno bloccato mentre, ancora sulla porta, stava uscendo con un lampadario di grande valore, che sperava di caricare sulla sua auto. Il processo per direttissima è stato celebrato in videoconferenza. Il Giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e, in attesa di definitiva sentenza, ha posto il 57enne agli arresti domiciliari.