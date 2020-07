Formula Uno, il Gran Premio in Italia raddoppia: dopo Monza si corre al Mugello

Non solo Monza. Nel calendario 2020 della Formula Uno c'è una doppia gara italiana. Il circus infatti ha aggiunto la tappa al Mugello, in Toscana, al calendario delle gare in programma nell'anno, vincolato all'emergenza coronavirus. L'annuncio - ufficiale - prevede la tappa toscana il 13 settembre, esattamente una settimana dopo la gara di Monza.

Sarà il primo Grand Prix nel circuito del Mugello e contemporaneamente la gara numero 1000 della Scuderia Ferrari nel campionato del mondo. Insieme alla seconda tappa italiana il calendario di gara ha visto l'aggiunta anche del gran premio russo a Sochi. "Il Mugello è di proprietà della Ferrari, e il primo evento di F1 del circuito - fissato per l'11-13 settembre, il fine settimana dopo il Gran Premio d'Italia a Monza - sarà celebrato in più di un modo, dato che segnerà la 1000 ° gara della Scuderia nel campionato del mondo" si legge sul sito ufficiale.

FOTO - L'annuncio con un tweet della F1

Regolare sul calendario della MotoGP, il Mugello sarà il quarto circuito italiano, dopo Monza, Imola e il leggendario percorso su strada a Pescara, utilizzato solo una volta nel 1957, per ospitare una gara del campionato mondiale. I bolidi della Formula Uno hanno già testato diverse volte il circuito su cui hanno corso anche Sebastian Vettel e Charles Leclerc prima dell'inizio della stagione.