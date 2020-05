Vimercate, consegnato il primo kit di monitoraggio a domicilio a paziente dimessa

La malattia, il ricovero in ospedale, i giorni di terapia sub-intensiva e poi i piccoli miglioramenti fino al trasferimento in rianimazione e alle dimissioni.

Adesso la donna - che è stata in ospedale a Vimercate per diverse settimane - potrà tornare a casa. Insieme alle dimissioni la pziente ha ricevuto anche un kit per il monitoraggio a domicilio, il primo che l’Asst ha deciso di utilizzare per seguire a distanza l’evoluzione clinica dei dimessi grazie al supporto di alcuni ausili tecnologici e di telecomunicazione.

Alla paziente è stato consegnato, da Paolo Scarpazza, primario della Struttura di Pneumologia dell’ospedale di Vimercate, il primo dei kit a disposizione comprensivo, fra l’altro, di cellulare e saturimetro, destinato al monitoraggio e all’accertamento delle sue condizioni e dei suoi parametri vitali, per almeno due settimane. In caso di problematiche di nuovo evidenti sarà segnalato al suo medico curante e agli specialisti ospedalieri, per gli approfondimenti del caso ed eventualmente un nuovo tampone.

In ASST si valuterà una ulteriore evoluzione dell’esperienza, se l’impatto e i risultati risulteranno positivi.