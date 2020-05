Lentate sul Seveso, spara ai piccioni dalla finestra e scatta la denuncia

Il suo passatempo preferito? Sparare ai piccioni, con il suo fucile da caccia. Uno svago costato caro a un cittadino di Lentate sul Seveso. Lunedì l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per uccisione di animali. I fatti sono accaduti nella sua residenza in via Gerbino, nella frazione Birago di Lentate.

A lungo, il lentatese si è divertito a “impallinare” i piccioni. Dalla finestra della sua abitazione, aveva l’abitudine di sparare ai volatili, uccidendoli. I carabinieri di Seregno sono stati chiamati da alcuni residenti, stanchi di sentire i continui spari e della presenza di decine di piccioni sul selciato di fronte alla casa.

Non è stato difficile per i militari risalire al responsabile, che è stato denunciato dopo aver raccolto alcune testimonianze dei vicini. Ai carabinieri l’uomo ha detto di essere stanco dell’assillante presenza dei piccioni.