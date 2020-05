Minaccia la moglie e tenta di colpire i carabinieri con due coltelli: 34enne in arresto

I vicini erano preoccupati: da uno degli appartamenti del palazzo nel centro di Seregno arrivavano delle urla. Quando – domenica pomeriggio – sono arrivati i carabinieri, sono stati minacciati anche loro. L’uomo, un 34enne di Seregno, già noto alle forze dell’ordine, stava litigando con sua moglie.

Dopo una violenta discussione, il 34enne ha minacciato la donna con due coltelli da cucina. Poi si è scagliato anche contro i condomini “colpevoli” di aver fatto intervenire le forze dell’ordine. Il 34enne non si è risparmiato nemmeno di fronte ai militari. Nascosti nei pantaloni aveva due coltelli da cucina. Immobilizzato, e disarmato, è stato arrestato per violenza in famiglia, minacce e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.