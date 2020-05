Lombardia, al via le domande per il "pacchetto famiglia"

A partire dalle 12.00 di oggi 4 maggio, e sino alle 12.00 di lunedì 11 maggio, è possibile inviare le domande per il “Pacchetto famiglia”. Si potrà così avere accesso ai contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

Il lockdown causato dall'emergenza sanitaria sta causando infatti diverse difficoltà economiche, soprattutto alle famiglie con minori. Per questo, la Regione Lombardia ha introdotto una serie di benefit per sostenere chi si trova in una situazione temporanea di disagio economico.

Pacchetto famiglia, i requisiti

Per partecipare è necessario:

essere lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, e aver avuto una riduzione pari ad almeno il 20% delle competenze lorde, incluse eventuali voci non fisse e continuative, relative all’ultima retribuzione percepita al momento di presentazione della domanda rispetto alle competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020

oppure

essere liberi professionisti e lavoratori autonomi e aver avuto una riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus

oppure

aver subito la morte di un componente della famiglia a causa del Covid-19

Inoltre, è necessario avere a carico almeno un figlio di età inferiore ai 16 anni d'età per ottenere il Contributo mutui prima casa, o un figlio tra i 6 e i 16 anni per il Contributo e-learning.

Il proprio ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) deve avere valore uguale o inferiore a 30.000 euro. Tuttavia, viene considerato valido anche l'ISEE 2019 di egual valore.

Pacchetto famiglia, le agevolazioni previste

Il Contributo prima casa è un contributo una tantum di 500 euro per nucleo familiare, riconosciuto per il pagamento della rata del mutuo prima casa (indipendentemente dall'ammontare della rata stessa).

Il Contributo e-learning è un contributo una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500 a nucleo familiare per l’acquisto di pc fisso o portatile o tablet con fotocamera e microfono. Non è previsto un minimo di spesa.

I due bonus non sono tra loro cumulabili.

Per partecipare è necessario collegarsi al sito www.bandi.servizirl.it e accedere con il proprio SPID, oppure con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS_CNS o - ancora - con nome utente e password.