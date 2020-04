Mascherine gratis a casa delle famiglie monzesi: da lunedì al via la distribuzione

Mascherine gratuite per le famiglie di Monza. Dal prossimo lunedì 4 maggio il comune farà recapitare a domicilio una busta contenente un messaggio da parte del sindaco Dario Allevi e mascherine chirurgiche.

I dispositivi di protezione individuale, 110mila in tutto, in parte di frutto di donazioni private e in parte fornite dalla Protezione Civile Regionale, saranno consegnati gratuitamente a domicilio a tutti i nuclei familiari di Monza, grazie alla collaborazione della società TWS Express Courier che ha voluto offrire il servizio alla città.

L’attività di imbustamento sarà assicurata già a partire da giovedì a cura dei dipendenti comunali e dei volontari della Protezione Civile. I cittadini, oltre alle mascherine chirurgiche, troveranno nella busta un messaggio del Sindaco Dario Allevi, il quale spiega che “L’emergenza sanitaria non è ancora finita, per questo mi raccomando di prestare sempre la massima cautela, di rispettare le distanze di sicurezza dalle altre persone e comunque di restare a casa il più possibile”.

Il sindaco, inoltre, nel suo messaggio ringrazia i monzesi “che hanno affrontato queste ultime settimane con grande senso di responsabilità” e augura ai suoi concittadini “di poter finalmente tornare presto alla normalità e gioire della bellezza della città”.