Nelle case di Villasanta arrivano più di 25mila mascherine gratuite grazie alla Croce Rossa

Mascherine per tutti i cittadini di Villasanta. A garantire la consegna di protezioni facciali per gli abitanti del comune brianzolo è il Comitato di Villasanta della Croce Rossa.

È il risultato della prima settimana di lavoro dei circa 50 volontari temporanei che da inizio mese hanno supportato alcuni progetti specifici del Comitato: prodotte finora circa 25.000 protezioni facciali, che saranno distribuite assieme a quelle prodotte da Monza Soccorso ed alle 3.000 di Regione Lombardia.

“Oltre alle esigenze del presente, stiamo iniziando anche a far fronte alle sfide di medio-lungo termine. – afferma il presidente del Comitato di Villasanta Andrea Brunelli – Con l’allentarsi delle misure restrittive ed il conseguente maggior movimento di persone, sarà imperativo continuare a garantire la tutela della salute pubblica e noi facciamo la nostra parte”.

Grazie anche al sostegno di alcune imprese locali che hanno fornito gratuitamente il materiale, il kit del Villasantese responsabile verrà consegnato nella cassetta della posta di ogni nucleo familiare, secondo i dati fornitici dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Villasanta. Gli operatori indosseranno una pettorina di riconoscimento: in nessun caso verrà chiesto di fornire accesso alle abitazioni e la distribuzione sarà seguita in strada da un mezzo di Croce Rossa ben riconoscibile. Il servizio svolto è totalmente a titolo gratuito e per garantire massima trasparenza e per evitare truffe di terzi, gli operatori non potranno accettare donazioni di alcun tipo.