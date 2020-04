Mascherine gratuite della Regione, ecco come saranno distribuite e dove trovarle a Monza

A Monza Regione Lombardia ha fatto arrivare 33.900 mascherine. Un numero esiguo se rapportato al totale degli abitanti del capoluogo brianzolo e proprio per distribuire al meglio le risorse la Regione ha dato facoltà ai sindaci di pianificare la distribuzione secondo criteri decisi in autonomia.

A Monza l’Amministrazione Comunale ha deciso il piano di distribuzione di questi dispositivi di protezione, dedicando un’attenzione particolare alle categorie di persone più fragili. “Siamo partiti pensando alle persone più in difficoltà, sottolinea il Sindaco Dario Allevi – per poi passare a soddisfare un reale bisogno che ci arrivava da diversi operatori socio-sanitari del territorio. Infine per le restanti 25 mila mascherine, non potendole distribuire porta a porta per tanti motivi, abbiamo pensato di appoggiarci a quella rete di esercizi commerciali che si sta creando in queste ore per l’utilizzo dei “Buoni pasto”. Le mascherine sono il nostro primo scudo in grado di proteggerci dal coronavirus, ma non sostituiscono la misura più importante che rimane quella, se possibile, di restare a casa”.

Come verranno distribuite le mascherine a Monza

Seimila mascherine saranno distribuite dai Servizi Sociali alle famiglie che otterranno il «Buono spesa», offrendo in questo modo un «kit» formato da un contributo economico e un presidio di protezione. A ognuna di loro saranno consegnate in media due mascherine. Si stima che le famiglie che potranno avere i «Buoni spesa» saranno circa 2.700/2.800. Duemila saranno consegnate alle RSA e ai medici di medicina generale e, infine, 900 saranno destinate alle famiglie indigenti (circa 400) a cui i Servizi Sociali, attraverso i volontari dell’associazione «Pane e Rose», consegnano la spesa gratuita grazie alle donazioni delle diverse catene della grande distribuzione.

Per i cittadini 25mila mascherine nei negozi

Saranno, invece, 25 mila le mascherine destinate alla cittadinanza. Da venerdì 10 aprile i monzesi potranno ritirarle (una a testa) presso quei negozi di vicinato e quelle medie e grandi strutture di vendita che avranno aderito alla rete dei «Buoni spesa». L’elenco completo di questi esercizi commerciali sarà disponibile sul sito del Comune di Monza da giovedì pomeriggio.

