"ContagiAmo": disegni e pensieri dei medici per contagiare di speranza l'ospedale

Colori, disegni, pensieri o un semplice messaggio. E' il contagio della speranza che avanza, per sconfiggere la corsa del virus. O almeno - nella mente e nel cuore - ci prova.

All'ingresso dell'ospedale di Vimercate adesso c'è una bacheca dove tutti gli operatori sanitari potranno lasciare un messaggio. L'iniziativa, denominata "ContagiAMO", è stata realizzata grazie a un'idea di Tiziana Fraterrigo e Mirco Pirola, rispettivamente primario e coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso, e a Raffaele Maddalena, capo degli infermieri dell'Oncologia.

La bacheca ospiterà i disegni, le foto, un semplice omaggio o un post-it che medici e infermieri vorranno lasciare per testimoniare uno degli stati d'animo che in questi giorni difficili stanno vivendo. Per condividere sentimenti, provati e vissuti in questo periodo connotato dalla paura, dalla fatica, dal dramma, ma anche dalla generosità, dalla partecipazione, dalla responsabilità, dalla carica umana. Nei pressi della bacheca è stato posizionato anche un contenitore in cui lasciare un racconto, un pensiero, una poesia: testimonianze da mettere in comune.

I promotori dell'iniziativa hanno ricordato il surreale "momento che stiamo vivendo, in cui ci confrontiamo con un nemico sconosciuto, contro il quale sono spiegate le nostre forze, le nostre capacità professionali, organizzative e anche la nostra emotività. Riusciamo a prevedere la fine di questa brutta storia? Ipotesi temporali, solo quelle, che possono però stancare o demotivare, muovendoci dentro un calderone di paure, l'isolamento familiare, il desiderio di normalità, tutte informazioni che passano attraverso stati d'animo che - aggiungono - ognuno di noi è in grado di tradurre con parole e immagini".

