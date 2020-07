Muggiò, riapre il Gelsia Point con nuovi orari e nuove modalità d'accesso

Dopo il periodo di chiusura dovuto al Covid-19, riapre anche il Gelsia Point di Muggiò. Una riapertura, questa, che segue la riattivazione degli sportelli di Seregno, Desio, Lissone, Cesano Maderno, Limbiate, Trezzo sull’Adda, Canegrate, Cesano Maderno, Giussano e Meda.

I Gelsia Point sono ora aperti al pubblico con orari estesi e nuove modalità di gestione della clientela. Lo sportello di Muggiò, per venire incontro alle diverse esigenze dei clienti, sarà soggetto ad una pianificazione oraria di 18 ore settimanali contro le 5 del periodo pre-Covid. In più, lo sportello sarà aperto 5 giorni a settimana contro i 2 a cui il pubblico era abituato in precedenza e, a partire dal 15 luglio, per due giorni a settimana i clienti potranno recarsi in via Cavour 26 anche durante l’orario di pausa pranzo, un modo per essere certi di soddisfare le necessità di tutta la clientela.

Nello specifico, gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: lunedì dalle 15 alle 18, martedì dalle 10 alle 14, mercoledì dalle 15 alle 19, giovedì dalle 10 alle 14 e venerdì dalle 15 alle 18.

La Società ha inoltre provveduto a garantire la corretta gestione del distanziamento sociale e facilitare l’accesso. Segnaletica a pavimento per indicare il percorso da seguire in ingresso e in uscita, dispenser di gel igienizzante per le mani e totem informativi sono i sistemi messi a punto per proteggere clienti e dipendenti.

Per ripartire insieme in tutta sicurezza, ma con l’energia di sempre, Gelsia ha lanciato inoltre l’operazione a premio “Kit Protezione Gelsia”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino al 19 settembre, per le sottoscrizioni sul libero mercato di contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per cambio fornitore (switch) o per la fornitura di gas naturale con passaggio dei clienti già serviti da Gelsia dal mercato tutelato al mercato libero presso i Gelsia Point presenti sul territorio, i clienti riceveranno immediatamente in regalo un esclusivo kit di protezione, con logo Gelsia, composto da pochette, mascherina lavabile e gel mani igienizzante.