Coronavirus, a Monza zero contagi nell'ultima giornata: confermato il Gran Premio

Nessun nuovo contagio a Monza nell'ultima giornata. In città, per la seconda volta dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, non si sono registrati nuovi positivi. Ad annunciarlo nella tarda serata di domenica è stato il sindaco Dario Allevi. In provincia invece tra sabato 30 e domenica 31 maggio sono emersi altri quattro casi di contagio, per un totale di 5.518. Domenica sono stati 210 i nuovi casi, con - 813 positivi. I morti sono stati 33. Due i pazienti in meno in terapia intensiva e -176 i ricoverati non gravi.

Contagi "zero" domenica a Monza

Dopo quanto accaduto già a metà maggio, a Monza nell'ultima giornata non si sono verificati nuovi contagi. "Per la seconda volta la nostra città registra zero contagi rispetto al giorno precedente esattamente 19 giorni dopo quel 12 maggio quando la nostra ATS mi comunicò, finalmente, che non ci erano stati nuovi positivi nelle ultime 24 ore" ha spiegato Allevi.

In città risultano quindi 1129 le persone colpite dal Covid-19 dall'inizio dell'epidemia mentre sono 43 i pazienti ricoverati all'ospedale San Gerardo, di cui solo 4 in terapia intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Gran Premio sarà a Monza a porte chiuse

Il Gran Premio di Monza è confermato. E si correrà nel Tempio della Velocità. A causa dell'emergenza sanitaria la gara sarà a porte chiuse, senza pubblico. "Ho ricevuto l’attesa telefonata del Presidente di ACI Italia, Angelo Sticchi Damiani, il quale mi ha confermato che il Gran Premio d'Italia 🇮🇹 si correrà a Monza il prossimo 6 settembre" ha detto Allevi. "Mentre molti circuiti hanno dovuto rinunciare a causa dell’emergenza sanitaria, Monza ci sarà - seppur a porte chiuse - e la Formula Uno ha deciso di prolungare di un anno il contratto, appena stipulato, con il nostro autodromo: i bolidi continueranno a sfrecciare nel tempio della velocità almeno fino al 2025".