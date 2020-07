Coronavirus, 30 nuovi positivi in Lombardia e 3 morti: un solo caso a Monza e Brianza

Trenta nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore con la metà dei casi accertati a seguito di test sierologico. Questi i numeri di martedì 14 luglio relativi all'evoluzione dell'emergenza coronavirus in Lombardia. A fronte di 5.636 tamponi sono stati accertati 30 casi di positività con 15 soggetti risultati positivi a seguito di test sierologici e 9 'debolmente positivi'. A Monza e Brianza è stato registrato solo un nuovo caso di positività al covid-19. Sono 86 le persone dimesse/guarite nell'eultima giornata mentre il numero dei ricoveri in terapia intensiva negli ospedali lombardi è sceso di tre unità per un totale di 27 persone ancora ricoverate.

Sono otto in più invece i pazienti covid ospedalizzati nelle ultime ventiquattro ore. Tre le vittime uccise dal virus tra lunedì 13 e martedì 14 luglio per un totale di 16.760 vittime in Lombardia. Tre invece le province che non hanno registrato nuovi contagi: Lecco, Como e Sondrio.