Coronavirus, a Monza ancora 11 nuovi positivi. Allevi "Siamo ancora in piena emergenza"

Due mesi di emergenza. Dallo scorso 21 febbraio, giorno in cui è stato accertato il primo caso di positività di un paziente al Covid-19 a Codogno, la Lombardia ha iniziato a lottare contro il virus. I numeri cominciano a mostrare una lieve flessione ma i contagi crescono ancora, in tutta la regiobe e a Monza e Brianza.

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Nella giornata di domenica 19 aprile - l'ultimo aggiornamento ufficiale dal Pirellone è arrivato alle 17.30 -, si sono registrati altri 855 casi positivi su 8.824 tamponi. Il dato è, in termini assoluti, in lieve diminuzione rispetto a sabato: l'aumento era stato di 1.246, ma i tamponi erano stati 11.818. A livello regionale il totale dei contagi è salito quindi a 66.236. Sono 163 i nuovi decessi - nelle scorse 24 ore erano stati 199 - in un giorno, per un totale di 12.213.

Ancora in calo, di 25 unità, i ricoveri in terapia intensiva, che sono arrivati a 922: per il terzo giorno consecutivo dall'inizio dell'emergenza sanitaria si è scesi sotto ai mille pazienti. In totale i positivi Covid che si trovano in ospedale sono però 10.342: un aumento di 300 nuovi ricoverati in pesante controtendenza rispetto al dato di sabato, quando era stato segnato un - 585.

I dimessi totali sono 42.759, con 417 persone uscite dagli ospedali nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, contagi a Monza

Nella provincia di Monza e Brianza il numero dei contagi è salito a 4.098. Sono 56 i nuovi pazienti Covid individuati nella giornata di domenica 19 aprile, un incremento in linea con quello dei giorni scorsi e con quello di sabato che era stato di 67 unità. Nel capoluogo brianzolo invece il numero dei contagi è arrivato a 812 casi, con 11 positivi in più in una sola giornata.

"Non è ancora tempo di bilanci, siamo ancora in piena emergenza e non sappiamo come e quando partirà la cosiddetta fase2. Domani pomeriggio proprio per avere qualche elemento in più sulla ripartenza, insieme agli altri sindaci dei capoluoghi lombardi, parteciperó ad una videoconferenza con il Presidente Fontana" ha annunciato il sindaco di Monza Dario Allevi, fornendo il bollettino aggiornato della situazione in città.

Guardando alle altre province Milano resta la provincia più colpita, in termini assoluti. Nella città metropolitana si sono registrati 279 nuovi casi, per un totale di 15.825. Sabato l'aumento era invece stato di 269. Sotto la Madonnina, invece, i nuovi casi contati nell'ultima giornata sono 128 - nelle scorse 24 ore erano 95 - per un totale di 6.459.

Questi i numeri provincia per provincia: Bergamo 10.689 (+69); Brescia 11.946 (+188); Como 2.488 (+49); Cremona 5.417 (+10); Lecco 2.072 (+42); Lodi 2.724 (+10); Mantova 2.905 (+42); Pavia 3.582 (+46); Sondrio 956 (+19); Varese 2.158 (+52).

"La sfida non è ancora vinta"

"Il dato positivo, a parte il rallentamento dei contagi, è il trend consolidato dei ricoverati in terapia intensiva, che scende", ha commentato l'assessore alla protezione civile, Pietro Foroni.

"C'è però un dato importante dei 300 nuovi ricoverati in ospedale che ci dimostra che la sfida purtroppo non è ancora vinta. Può essere lunga e non sappiamo quando potrà finire, dobbiamo prestare la massima attenzione e rispettare tutte le prescrizioni perché basta poco - ha ribadito - per poter riprendere purtroppo quel trend negativo che c'è stato fino a qualche tempo fa".

"I numeri ci danno ragione"

"I numeri iniziano a darci ragione - aveva esultato domenica mattina il governatore Attilio Fontana, intervistato da Radio Padania - a dimostrare che rispettando le regole si riuscirà ad uscire da questa maledetta pandemia".

"Il 4 maggio si ricomincerà gradualmente, si dovranno ancora subire delle limitazioni, fare ancora delle piccole rinunce - aveva continuato il presidente del Pirellone -, ma io sono convinto che le cose andranno bene e riusciremo a dire finalmente basta a questa situazione. Per questo penso si debba dire grazie a tutti i lombardi che hanno lottato".

Pronti 80 milioni per gli operatori sanitari

Intanto Lombardia si sta anche pensando a come "ripagare" tutti gli eroi in corsia dei loro sforzi. Sono "pronti 80 milioni di euro per aumentare lo stipendio agli operatori sanitari della Lombardia", aveva annunciato Fontana.

"Per metterli a disposizione, però, serve un'indicazione del Governo: chiediamo parole chiare", ha concluso il governatore, che ha affidato il messaggio a un video condiviso sul proprio profilo Facebook.