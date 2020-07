Coronavirus, due nuovi casi a Monza e Brianza: +94 in Lombardia

Due nuovi casi di positività al covid-19 in provincia di Monza e Brianza e 94 persone positive al virus nel'ultima giornata in Lombardia. Due le province a "zero" contagi lunedì 13 luglio: Lodi e Sondrio. Questi - in sintesi - i dati diffusi nel tardo pomeriggio con il bollettino quotidiano di Regione Lombardia in merito all'evoluzione dell'emergenza coronavirus sul territorio.

Sono stati 6.482 i tamponi processati e dei 94 cittadini contagiati dal covid 27 persone sono risultate positive a seguito di test sierologici e 22 soggetti risultano 'debolmente positivi'. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi i ricoveri sono diminuiti di una unità, con trenta persone ancora assistite nei reparti specializzati. Otto in più invece i pazienti covid ospedalizzati nell'ultima giornata. Sono 9 le persone che hanno perso la vita nell'ultima giornata con 16.757 vittime del virus in Lombardia.