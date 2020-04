In Brianza 59 nuovi positivi in un giorno, meno ricoveri in Lombardia

Sono 735 i nuovi positivi registrati nella giornata di lunedì 20 aprile, a due mesi dall'inizio dell'emergenza dovuta all'epidemia legata alla diffusione del coronavirus. Nella giornata di domenica sono stati processati 6.331 tamponi, meno test rispetto ai giorni precedenti. Il totale dei contagi in Lombardia è salito adesso a 66.971 con 12.376 decessi, con 163 persone morte nelle ultime 24 ore.

Sono 901 invece i pazienti Covid-19 in Terapia Intensiva, con 21 persone in meno rispetto alla giornata di domenica. Negli ospedali lombardi invece restano ricoverati oltre 10mila pazienti (10.138). Oltre duecento le persone guarite nell'ultima giornata per un totale di 43.011.

Il contagio a Monza e nelle province

Sono 59 i nuovi positivi registrati nella provincia di Monza e Brianza nella giornata di lunedì 20 aprile, più di Bergamo che nelle ultime 24 ore ha avuto un incremento di 49 pazienti e più di Brescia (+58). Il numero di contagi in Brianza ora è salito a 4.156. Ecco il numero dei contagi aggiornati nelle province lombarde: Como 2.550, Varese 2.196, Milano 16.112 (+287), Lodi 2.740, Pavia 3.641, Sondrio 960, Lecco 2.080, Bergamo 10.738 (+49), Brescia 12.004, Mantova 2.913, Cremona 5.491.

"Stiamo vedendo il risultato dell'impegno dei lombardi. I comportamenti individuali sono decisivi nella lotta a questo killer" ha commentato l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini. "La nuova normalità parte soprattutto dai fatti: concretezza, sviluppo" ha aggiunto Caparini spiegando il piano di investimento di tre miliardi annunciato da Regione Lombardia per finanziare la ripresa attarverso il sostegno aopere pubbliche.

25 milioni di euro per opere post-emergenza

Oltre venticinque milioni di euro per finanziare opere pubbliche a Monza e nei comuni della Brianza e dare un sostegno alle imprese nell'emergenza post epidemia. Per far ripartire l'economia e far tornare le aziende a lavorare Regione Lombardia ha annunciato tre miliardi di investimenti in opere pubbliche, un vero e proprio "piano Marshall" spalmato tra quest'anno e il 2022. Per l'area di Monza e Brianza per opere cantierabili entro il 31 ottobre 2020 sono stati stanziati 25.350.000 di cui 2 milioni di euro per la città capoluogo.

Le risorse - spiega una nota del Pirellone - saranno spalmati tra il 2020 e il 2022, con l'ottica di fornire risorse che potranno essere effettivamente investite dagli enti locali per far ripartire il motore dell'economia lombarda.

Vimercate, il contagio "rallenta"

A Vimercate negli ultimi dieci giorni si sono registrati solo sette nuovi casi di contagio. Meno di un nuovo paziente Covid-19 al giorno. A confermare che i numeri sembrano far ben sperare è stato lo stesso sindaco della città Francesco Sartini, nel consueto video-messaggio indirizzato alla cittadinanza domenica 19 aprile per gli aggiornamenti relativi all'emergenza coronavirus.

"Sono alcuni giorni che il contagio segna un rallentamento" ha spiegato. "Segnali positivi arrivano anche dall'ospedale dove al Pronto Soccorso sono dimunuiti gli arrivi di pazienti positivi al coronavirus e lentamente si riducono anche i ricoveri".

Zero contagi in Lombardia: quando?

Quando si azzereranno i contagi da Coronavirus a Monza e in Lombardia? Per il momento è una domanda a cui non si può dare una risposta certa anche perché il virus arrivato dalla Cina sta continuando a propagarsi. Una risposta — non certa, ma comunque con delle basi scientifiche — è arrivata dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane attraverso uno studio coordinato da Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all'università Cattolica, e dal direttore scientifico dell'organizzazione Alessandro Solipaca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo il testo in Lombardia "non è lecito attendersi l'azzeramento dei nuovi casi prima del 28 giugno". Secondo gli esperti, "la fine dell'emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni a seconda dei territori più o meno esposti all'epidemia". In questo momento di pianificazione della cosiddetta fase 2, "è quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e l'evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni", ha affermato Solipaca.