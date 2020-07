Coronavirus, nessun nuovo positivo a Como e Lecco e +34 in Lombardia: in Brianza 2 casi

Due province, Como e Lecco, con "zero" positivi e 34 nuovi casi nell'ultima giornata in Lombardia. Due di questi risultano in provincia di Monza e Brianza. Dei nuovi positivi emersi tra lunedì 20 e martedì 21 luglio - come reso noto dal report di Regione Lombardia - 13 risultano contagi accertati a seguito di test sierologici mentre 15 persone sono 'debolmente positive'.



Sono 164 le persone guarite o dimesse dagli ospedali lombardi nell'ultima giornata e oltre 71mila ormai i cittadini che hanno superato l'infezione. Restano 21 pazienti ricoverati nelle terapie intensive delle strutture ospedaliere della Lombardia, con un numero invariato rispetto a lunedì e 151 i soggetti ricoverati nei reparti covid a bassa intensità. Una sola vittima ha perso la vita a causa del virus nelle ultime ventiquattro ore, con un totale 16.797 decessi solo in Lombardia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.