Tre nuovi contagi in città ma Monza non vuole rinunciare a San Giovanni: sarà la festa degli "eroi" del Covid

Martedì per la provincia di Monza e Brianza è stata una giornata con "zero" contagi registrati. Almeno secondo il bollettino ufficiale fornito da Regione Lombardia. I numeri che Ats ha fatto pervenire al sindaco di Monza Dario Allevi però sono diversi. Solo nel capoluogo brianzolo tra lunedì e martedì sono stati segnalati altri tre cittadini trovati positivi al Covid-19. A Monza dall'inizio dell'epidemia il numero dei contagi ha superato le millecento unità.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Lombardia il numero delle persone positive al coronavirus a Monza e Brianza è dunque fermo a 5.460. In Lombardia invece, secondo quanto emerso dal report ufficiale della Regione, sono 159 i nuovi positivi e il rapporto tra tamponi e positivi è ai minimi, 1,7%. Sono stati 22 i decessi registrati tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, 13 le persone in meno in terapia intensiva. -99 i ricoverati non gravi. Sono aumentati di 875 unità i guariti. Gli attualmente positivi in regione sono ora 24.477, con 738 persone in meno nell'ultima giornata.

Lavori su viale Cavriga

"Sono passati circa due mesi e mezzo da quando viale Cavriga, che attraversa il Parco è chiuso al traffico veicolare: una scelta possibile grazie al calo del traffico - è vero - ma che sta regalando al nostro polmone verde una tranquillità inedita anche nei giorni feriali: tenteremo di conservarla quanto più a lungo possibile" ha spiegato il primo cittadino monzese che ha anche annunciato l'avvio di alcuni lavori di manutenzione. "Intanto, approfittando della chiusura, abbiamo programmato alcuni lavori di manutenzione: tra giovedì e venerdì saranno eseguiti alcuni rattoppi di asfalto sui tratti più ammalorati del viale oltre alla sistemazione dei tratti sconnessi".

San Giovanni ai tempi del Covid: omaggio a sanitari

Giugno è alle porte e difficilmente la festa del Santo Patrono della città di Monza, San Giovanni Battista, che cade il 24 giugno, potrà essere la stessa di sempre. Mentre l'amministrazione sta lavorando per capire se sia possibile salvare qualche evento, il sindaco di Monza ha annunciato che la ricorrenza sarà dedicata agli eroi che si sono battuti in prima linea contro il Covid.

"In Comune stiamo provando a programmare anche gli appuntamenti più attesi dell'estate, a partire da San Giovanni" ha detto Allevi. "Quest'anno vorremo dedicare la festa del nostro Patrono agli eroi della battaglia contro il Covid-19. Non sappiamo ancora la formula che ci sarà consentita per la cerimonia istituzionale, ma ciò che è certo - ne ho parlato proprio stamattina con Mons. Provasi - sarà la tradizionale Santa Messa in Duomo al mattino. E sara' un Duomo splendido quest'anno, grazie alla facciata fresca di restauri, che negli ultimi giorni sta svelando la sua bellezza mozzafiato, man mano che vengono smontate le impalcature".